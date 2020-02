Clima, temperature insolitamente alte: Artico sempre più verde (Di lunedì 3 febbraio 2020) “I cambiamenti nella vegetazione alterano il modo in cui il carbonio viene catturato e rilasciato nell’atmosfera. Piccole modifiche a questo equilibrio – prosegue – potrebbero avere un impatto significativo sugli sforzi per mantenere il riscaldamento al di sotto di 1,5 C, obiettivo chiave degli accordi di Parigi”. I ricercatori in Europa e Nord America sostengono inoltre che il fenomeno, osservabile anche dallo spazio, potrebbe essere causato da diversi fattori, legati non solo al riscaldamento del suolo, ma anche allo scioglimento della neve e alle alterazioni di umidita’ degli ambienti. “Oltre a raccogliere nuove immagini, i progressi nel modo in cui elaboriamo e analizziamo questi dati, compresi dati raccolti decenni fa, stanno rivoluzionando il modo in cui possiamo comprendere il passato, il presente e il futuro ... meteoweb.eu

Roma : Di mattina nubi sparse e schiarite, di pomeriggio cielo poco nuvoloso, sereno in serata. Temperature attese: 7°/19°… - infoitinterno : Sole e temperature miti, ma la 'finta primavera' sta per finire. Coldiretti: 'Clima pazzo mette a rischio frutta e… - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: Clima, temperature record da Cagliari alla Russia: «Non è inverno» -