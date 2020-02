Cecilia Zagarrigo: chi è, Instagram, età, lavoro, Uomini e Donne (Di lunedì 3 febbraio 2020) Cecilia Zagarrigo è una delle corteggiatrici di Carlo Pietropoli del trono classico di 'Uomini e Donne'. Ha 25 anni. E' nata a Torino il 30 luglio 1994 sotto il segno del Leone. Ha partecipato al programma di Maria De Filippi, per la prima volta, nel 2016, come corteggiatrice di Oscar Branzani e successivamente fu richiamata da Luca Onestini. Sui social, dove lavora come influencer, è soprannominata la 'Zia Zaga'. Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo: 'Ho tanta voglia di innamorarmi. Mi sono detta: 'Perché non Carlo?!'' Cecilia Zagarrigo: chi è, Instagram, età, lavoro, Uomini e Donne 03 febbraio 2020 13:10. blogo

