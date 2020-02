Borsa, al via da oggi la seconda Elite Mediolanum Lounge (Di lunedì 3 febbraio 2020) Milano, 3 feb. (Adnkronos) – Prende il via da oggi la seconda Elite Mediolanum Lounge, in virtù della rinnovata partnership strategica tra Banca Mediolanum ed Elite, la piattaforma internazionale del London Stock Exchange Group che si propone di accelerare la crescita di Pmi innovative attraverso un percorso di sviluppo organizzativo e di governance.Sono 18 le nuove imprese ammesse in Elite, che saranno accompagnate, dal loro consulente finanziario di riferimento, in questo percorso formativo. Nei prossimi 24 mesi verranno affrontate diverse tematiche per acquisire le competenze indispensabili per continuare a crescere in un mercato in costante evoluzione e per poter aspirare ad accedere a un mercato di capitali meno bancocentrico.Le 18 nuove imprese rappresentano settori merceologici eterogenei: food, metalmeccanica, fashion, packaging, hotellerie, oil & gas, plastica, ... calcioweb.eu

