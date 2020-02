Bologna, infortuni per Sansone e Santander: 3-4 settimane di stop (Di lunedì 3 febbraio 2020) La vittoria in rimonta contro il Brescia ha lasciato in eredità a Sinisa Mihajlovic (che ha ricevuto oggi un premio speciale per i messaggi positivi, in occasione della Panchina d'Oro) due infortuni pesanti. In una nota ufficiale il club rossoblu ha fatto il punto della situazione sulle condizioni di Nicola Sansone e Federico Santander. I due attaccanti finiti ko nell'ultima partita di Serie A, saranno costretti ad uno stop di 3-4 settimane. fanpage

