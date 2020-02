BAFTA 2020: una serata con poche sorprese, tra il trionfo di «1917» e «Joker» (Di lunedì 3 febbraio 2020) BAFTA 2020: la cerimoniaBAFTA 2020: la cerimoniaBAFTA 2020: la cerimoniaBAFTA 2020: la cerimoniaBAFTA 2020: la cerimoniaBAFTA 2020: la cerimoniaBAFTA 2020: la cerimoniaBAFTA 2020: la cerimoniaDi che cosa abbiano parlato il principe William e Jaoquin Phoenix al termine della cerimonia dei BAFTA, i British Academy of Film and Television Arts, è difficile a dirsi. Può darsi che il Duca di Cambridge abbia assoldato Arthur Fleck per fare un tiro mancino al fratello Harry, nel frattempo migrato in Canada, o che si siano semplicemente confrontati su chi faccia la risata più grottesca per spaventare Meghan Markle, ma sta di fatto che gli Oscar inglesi non hanno spiccato per originalità. A essere premiati sono stati quasi tutti i film e gli attori già insigniti del Golden Globe e del SAG e prossimi a stringere fra le mani anche l’Oscar: scontato è, infatti, il premio come miglior film a ... vanityfair

Corriere : Bafta 2020, il film più premiato è «1917» Phoenix e Zellweger migliori attori - PaginaNuova : la REPUBBLICA - Bafta, sette premi per '1917' di Sam Mendes - PaginaNuova : la REPUBBLICA - Bafta 2020, è '1917' il film più premiato; migliori attori Joaquin Phoenix e Renee Zellweger… -