Alessandro Di Battista vuole un M5S tutto nuovo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Emanuele Buzzi sul Corriere della Sera delinea oggi le strategie di Alessandro Di Battista, attualmente in Iran ma pronto a tornare per gli Stati Generali del MoVimento 5 Stelle dove porterà una nuova proposta politica che prevede l'indipendenza da destra e sinistra: Di Battista —racconta chi ha avuto modo di sentirlo — ha in mente invece un progetto tutto suo, una linea che ha poco a che fare con il collocamento del Movimento nello scacchiere politico. L'ex deputato ha attaccato in passato sia la Lega (all'epoca del governo gialloverde) sia in tempi più recenti idem: per lui i due partiti sono «molto simili». L'esponente Cinque Stelle, volto dell'ala movimentista, ha in testa una terza via rispetto ai quadri e ai programmi emersi finora. Un progetto che collochi il Movimento con una visione indipendente in termini di politiche economiche, ambientali e migratorie. Un «M5S 2.0» che ...

