Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2020 ore 15:30 (Di domenica 2 febbraio 2020) Viabilità DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO TUTTAVIA SEGNALIAMO DEL RALLENTAMENTI SU VIA DI VERMICINO TRA VERMICINO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA RICORDIAMO CHE PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI, VIA DEI FORI IMPERIALI SARA PEDONALIZZATA. DEVIATE LINEE BUS 51, 75, 85, 87, 118 E N2 RICORDIAMO CHE DOMANI 3 FEBBRAIO PER LE SUCCESSIVE 24 ORE E’ PREVISTO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO DALLE 8 E 30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO . DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2020 ore 15:30 proviene da RomaDailyNews. romadailynews

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2020 ore 15:30: VIABILITÀ DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 15… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2020 ore 13:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #02-02-2020 -