Vanessa Incontrada a Domenica In svela un retroscena: “Non ho mai…” (Di domenica 2 febbraio 2020) Domenica In, Vanessa Incontrada da Mara Venier rivela un retroscena su “Come una madre”: “Non ho mai sorriso” L’attrice Vanessa Incontrada è ritornata ospite da zia Mara, solo alcune settimane fa infatti lei e Gigi D’Alessio avevo presentato il loro programma 20 anni che siamo italiani a Domenica In, oggi invece la bella attrice ha parlato della sua nuova fiction Come una madre, che andrà in onda per tre serate su Rai 1 a partire da questa sera, 2 febbraio, e proprio sulla nuova serie Vanessa Incontrada ha svelato un retroscena: ” “Angela è un personaggio molto tosto, è una madre che ha perso un figlio e deve cercare di salvare altri due bambini, figli di una sua vicina che è stata uccisa. Non ho mai sorriso in nessuna scena” Insomma questo ruolo è stato molto faticoso per Vanessa tanto che a Mara Venier ha appunto detto che il suo ... lanostratv

