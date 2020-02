Udinese-Inter 0-2: la squadra di Conte risponde alla Juve con un Lukaku immarcabile, le pagelle (Di domenica 2 febbraio 2020) Udinese-Inter, LE PAGELLE – Il posticipo serale della ventiduesima giornata del campionato di Serie A ha messo di fronte Udinese ed Inter, la squadra di Antonio Conte risponde alla Juventus e continua sempre di più l’avvincente corsa per lo scudetto. I nerazzurri devono rinunciare a due calciatori come Handanovic e Martinez, il trascinatore è stato il solito Lukaku, in difesa molto bene de Vrij. Per i padroni di casa il migliore in campo è stato Fofana, imprecisione invece per gli attaccanti nonostante la qualità di de Paul, bene l’ingresso nel secondo tempo di Sanchez. Il primo tempo si è concluso sul risultato di 0-0, nel secondo tempo sale in cattedra Lukaku che trova due gol in pochi minuti, il secondo su calcio di rigore. La squadra di Gotti non è nemmeno riuscita ad accorciare le distanze. Finisce 0-2, l’Inter torna a -3 dalla Juventus, la corsa per ... calcioweb.eu

Inter : ANTONIO CONTE LIVE - La conferenza del mister alla vigilia di Udinese-Inter - Inter : ?? | UDINESE 16' - Ancora pericolosi i friulani, stavolta con un sinistro di Fofana da posizione defilata: palla su… - SkySport : ?? Le ultime sull'infortunio di #Handanovic -