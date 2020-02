Tennis, Djokovic trionfa agli Australian Open e dedica la vittoria a Kobe Bryant (Di domenica 2 febbraio 2020) Il vincitore degli Australian Open 2020 è Novak Djokovic. Il serbo supera in rimonta al quinto set l’austriaco Dominik Thiem. MELBOURNE (AUSTRALIA) – E’ Novak Djokovic il vincitore degli Australian Open 2020. Al termine di una maratona durata quattro ore il serbo ha rimontato e battuto in cinque set (6-4 4-6 2-6 6-3 6-4) l’austriaco Dominik Thiem. Il racconto della sfida tra Thiem e Djokovic Il racconto della sfida tra Thiem e Djokovic, valida per la finale degli Australian Open. (IL TABELLONE) Quinto set Nel quinto set Djokovic sembra essere tornato quello del primo trovando il break nel terzo game. La chance Thiem per ribaltare la situazione l’ha avuto nel settimo game ma il serbo ha risposto presente ed è andato a conquistare la sua ottava vittoria gli Australian Open. Quarto set Nel quarto set Djokovic ha ritrovato tranquillità ... newsmondo

