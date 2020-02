Spacciava marijuana davanti ai bambini: in arresto pusher e due complici (Di domenica 2 febbraio 2020) Sofia Dinolfo L'uomo aveva preso in affitto da due sorelle un magazzino dove vi teneva la droga, poi Spacciava nel parco giochi davanti ai bambini, la denuncia dei genitori dei piccoli ha consentito l'arresto dei tre Spacciava marijuana nel parco giochi di Aci Catena, a Catania, davanti i bambini, approfittando della complicità di due sorelle che gli concedevano in affitto un garage dove tenere la droga a portata di mano. Con un blitz dei carabinieri è stato tratto in arresto assieme alle due donne, relegate ai domiciliari. Si tratta di Francesco Insanguine, 26enne, Federica De Carlo di 28 anni e la sorella Lorena di 21 anni. L’operazione dei militari è stata resa possibile grazie alla denuncia di alcuni genitori i quali, nelle ore trascorse al parco giochi a vegliare sui propri figli, si sono accorti dell’illecita attività svolta dal 26enne. Non una sola occasione, ma più ... ilgiornale

