Sebastiano Somma | colpito da tragico lutto | “Il mio dramma”

Come una madre - Sebastiano Somma : “Dispiaciuto per Vanessa Incontrada” : Anticipazioni Come una madre, fiction con Vanessa Incontrada: parla Sebastiano Somma (Maggiore Massimo Sforza) Andrà in onda oggi, domenica 2 febbraio 2020, in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.25 circa la prima puntata della nuova fiction con protagonista Vanessa Incontrada (interprete di Angela), Come una madre, nella quale recita anche Sebastiano Somma, che interpreta il maggiore Sforza. E proprio l’attore, in vista del suo ...