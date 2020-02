Roma travolta al Mapei, Sassuolo rifila il poker e s’impone 4-2 (Di domenica 2 febbraio 2020) La Roma salva la faccia ma non evita una sconfitta che avrebbe anche potuto assumere dimensioni più ampie. Il Sassuolo rifila il poker e s'impone 4-2. Doppietta di Caputo e gol di Djuricic nel primo tempo. I giallorossi rialzano la testa nella ripresa e si avvicinano con Dzeko (gol n.100 da quando è nella Capitale) e col rigore di Veretout, assegnato quando la squadra di Fonseca era già in dieci per il doppio giallo a Pellegrini. Una prodezza di Boga chiude il conto Tweet 01 febbraio 2020 Scivolone della Roma a Reggio Emilia, dove il Sassuolo s'impone 4-2 indirizzando la gara con un ottimo primo tempo in cui l'arma del contropiede è stata micidiale. I giallorossi provano a rialzare la testa nel secondo e si avvicinano nonostante l'inferiorità numerica. Ora il quarto posto è a rischio. Per i neroverdi, invece, tre punti preziosi che li portano in una comoda posizione di mezza classifica. ... ilfogliettone

Roma - 15enne travolta e uccisa dalla metropolitana : Ragazza di 15 anni morta in metropolitana a Roma . La giovane è stata investita e travolta da un mezzo alla fermata Ponte Lungo. Roma – Tragedia nella mattinata di martedì 7 gennaio 2020. Una ragazza di 15 anni è morta in metropolitana dopo essere stata travolta e uccisa da un convoglio alla fermata di Ponte Lungo. Inutile i tentativi da parte del personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare la morte della ...

Una donna è morta travolta dalla metro A a Roma : Una donna e di età compresa tra i 30 e i 40 anni, è morta dopo essersi lanciata sotto un treno alla fermata della metro A Ponte Lungo, nella Capitale. Sul posto, oltre ad alcune squadre dei vigili del fuoco e al 118, la polizia di Stato. La linea è interrotta tra le fermate Termini - Anagnina. Bus sostitutivi in arrivo sulla tratta interrotta. La circolazione è attiva, anche se con rallentamenti, tra Termini e ...

Roma - tragedia in Metro : una donna travolta da un treno : Un’immane tragedia ha funestato la mattinata della Capitale. Sui binari della Metro di Roma è stata investita una donna Terribile tragedia a Roma , dove una donna è morta dopo essere stata investita da un treno della Metro A, all’altezza di Ponte Lungo. Il fatto è accaduto alla stazione di Ponte Lungo ed è attualmente oggetto […] L'articolo Roma , tragedia in Metro : una donna travolta da un treno proviene da www.inews24.it.

Muore travolta dalla metro di Ponte Lungo a Roma : ipotesi di suicidio : Intervento delle forze dell’ordine nella stazione metro Ponte Lungo a Roma per soccorrere una persona. Dalle primissime informazioni, sembra che si sia lanciata sui binari in direzione Battistini al passaggio di un convoglio, ma la dinamica è ancora da accertare. Secondo le prime informazioni non confermate, si tratterebbe di una donna di circa 30 anni. Sul posto vigili del fuoco, polizia e 118. Al momento la circolazione ...

Gaia Von Friemann - chi era la 16enne travolta insieme all’amica a Roma : Gaia Von Friemann è la 16enne Roma na che è morta sabato notte a Roma dopo essere stata investita da un’auto, scopriamo qualcosa in più su di lei. Sabato sera era il primo giorno delle vacanze natalizie per Gaia Von Friemann e Camilla Roma gnoli. Le due adolescenti si conoscevano ormai da diverso tempo e negli anni […] L'articolo Gaia Von Friemann , chi era la 16enne travolta insieme all’amica a Roma è apparso prima sul sito ...

Roma - poker da Champions League : Fiorentina travolta - gode Fonseca (ma anche il ct Mancini) : La Roma si impone per 4-1 sulla Fiorentina con una grande prova di forza e conferma il quarto posto in classifica, allungando momentaneamente a +6 sul Cagliari. L'ultima volta al Franchi i giallorossi avevano perso con un clamoroso 7-1, ma stavolta la musica è completamente diversa. Merito soprattut

ilfogliettone : Roma travolta al Mapei, Sassuolo rifila il poker e s'impone 4-2 - - infoitsport : Incredibile Sassuolo, travolta la Roma per 4-2 - infoitsport : Una Roma inguardabile viene travolta dal Sassuolo: non basta la reazione nella ripresa, finisce 4 a 2 -