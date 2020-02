Oggi è 02/02/2020, una data molto speciale: perché è un giorno palindromo, significato e curiosità (Di domenica 2 febbraio 2020) Oggi 2 Febbraio 2020 è una data speciale, sia per le celebrazioni della Candelora, sia perché, se si legge la data in forma numerica, 02/02/2020, possiamo immediatamente notare che si tratta di un numero palindromo. Si tratta di uno dei giochi più antichi del mondo: il primo virtuoso sarebbe stato il poeta greco Sotade, III secolo a.C.: il palindromo (dal greco antico πάλιν “di nuovo” e δρóμος “percorso”, col significato “che può essere percorso in entrambi i sensi”) è una sequenza di caratteri che, letta al contrario, rimane invariata. Con le parole il gioco è pressoché infinito: per esempio, in italiano, “Ai lati d’Italia“, “I topi non avevano nipoti“, o, in latino “In girum imus nocte et consumimur igni” (“giriamo in tondo nella notte e veniamo consumati dal fuoco“). Più raro imbattersi in ... meteoweb.eu

