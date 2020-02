LIVE Sci alpino, SuperG Rosa Khutor 2020 in DIRETTA: Brignone e Goggia prima e seconda, profumo di doppietta! (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DEL SuperGIGANTE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI GARMISCH ALLE 10.30 E 13.30 (DOMENICA 2 FEBBRAIO) 9.39 Lie è 16ma a 2″72. Ora la slovena Stuhec, che non impensierirà le azzurre. 9.37 Tanti errori per Elena Curtoni, comunque discreta 12ma a 1″62. Tocca alla outsider norvegese Lie. 9.37 Niente da fare, Curtoni paga già 0.59 da Brignone al primo intermedio e 0.98 al secondo. Sfuma la tripletta. 9.36 Tippler 14ma a 2″64. E ora Elena Curtoni: inutile dire a cosa stiamo pensando….. 9.34 La svizzera Haehlen mette paura alle azzurre e si infila in terza posizione a 0.34 da Brignone! La gara non è finita! Tocca all’austriaca Tippler. 9.32 secondaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! DOPPIETTA ANCHE OGGIIIIIIIIIIII!!! Sofia Goggia era avanti di 0.32 all’ultimo intermedio, poi nel finale non ... oasport

RibaltaLuci : RT @OA_Sport: LIVE #Sci alpino, SuperG Rosa Khutor 2020 in DIRETTA: Sofia #Goggia e Federica #Brignone inseguono la vittoria - SmorfiaDigitale : LIVE Sci alpino, SuperG Rosa Khutor 2020 in DIRETTA: iniziata la gara, pettorali... - MailSecured : LIVE Sci alpino, SuperG Rosa Khutor 2020 in DIRETTA: finalmente si gareggia, italiane all’attacco - OA Sport... -