Juventus, Sandro Piccinini contro Nedved: “Intimidatorio e irrispettoso con gli arbitri” (Di domenica 2 febbraio 2020) Sandro Piccinini, noto telecronista sportivo ed ex giornalista di Mediaset, ha attaccato la decisione della Juventus di rispondere alle proteste di Commisso nel post-gara di Juve-Fiorentina affidando la replica ufficiale a Pavel Nedved: "Per fare la morale non mandino lui, spesso protagonista di sceneggiate irrispettose e intimidatorie verso gli arbitri". fanpage

