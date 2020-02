Georgina Rodriguez: “Gli hater ci inviano minacce” (Di domenica 2 febbraio 2020) Georgina Rodriguez racconta il rapporto con gli haters L’immagine pubblica di Georgina Rodriguez è sempre stata finora legata al compagno Cristiano Ronaldo. Presto la bella spagnola potrà emanciparsi, chiamata come co-conduttrice per il Festival di Sanremo 2020. Anche se sui social posta giornalmente nuovi post, è dato conoscere poco riguardo alla vita privata sua e del campione portoghese. Interpellata dal settimanale Grazia, la donna soddisfa questa curiosità. Il ritratto del quotidiano forse sorprenderà. A dispetto di quel che si possa credere, conducono una vita piuttosto rigida. Si basa sulla dedizione e sulla concentrazione totale verso tutto quanto fanno. Portano avanti uno stile sano e ordinato, per cui provano felicità e benessere. Raramente Georgina Rodriguez e Cristiano accendono la tv: gli unici programmi seguiti sono i cartoni animati con i bambini. Oltre ad Alana Martina, ... kontrokultura

KontroKulturaa : Georgina Rodriguez: 'Gli hater ci inviano minacce' - - infoitsport : Georgina Rodriguez: 'A Sanremo voglio mostrarmi per quella che sono. CR7 non ha rivali' - infoitsport : Georgina Rodriguez si racconta a ‘Grazia’: dall’incontro col compagno Cristiano Ronaldo alle emozioni per l’esordio… -