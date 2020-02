Elisabetta Franchi in tv si emoziona e chiarisce sul marito scomparso: “Non era un uomo ricco ma quel poco che aveva l’ha dato a me” (Di domenica 2 febbraio 2020) Elisabetta Franchi su Rai Uno parla del marito scomparso: l’intervista con Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera Elisabetta Franchi è tornata in tv. Dopo il documentario su Real Time di qualche mese fa, la nota stilista è stata ospite di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera. La Franchi ha raccontato la sua giornata … L'articolo Elisabetta Franchi in tv si emoziona e chiarisce sul marito scomparso: “Non era un uomo ricco ma quel poco che aveva l’ha dato a me” proviene da Gossip e Tv. gossipetv

aidacomeseibeII : I vestiti che trovi all'outlet di Elisabetta Franchi - FabioFor1 : Non smetterei mai di ascoltare la storia di Elisabetta Franchi, è una imprenditrice straordinaria! #DaNoiARuotaLibera - stefanochelotti : che gran donna Elisabetta Franchi. Mi piace molto: forte, tenace, tosta, determinata, decisa. #DaNoiARuotaLibera -