Edin Dzeko, 100° gol con la Roma: è il settimo nella storia dei marcatori del club (Di domenica 2 febbraio 2020) nella serata storta del Mapei Stadium, Edin Dzeko ha tagliato un traguardo importante. Il bomber e neo-capitano ha segnato il 100° gol con la maglia della Roma, considerando tutte le competizioni. Un motivo d'orgoglio per il calciatore che è il 7° nella storia del club capitolino a raggiungere questo prestigioso record. Purtroppo la gioia per l'ennesima rete è stata rovinata dalla pesante sconfitta in terra emiliana, con Dzeko che ha definito la prova giallorossa "non all'altezza della Serie A" soprattutto nel primo tempo. fanpage

OptaPaolo : 7 - Edin #Dzeko è il 7° giocatore ad aver segnato almeno 100 gol nella storia della Roma in tutte le competizioni.… - SkySport : Serata storica al #MapeiStadium per Edin #Dzeko - WilliamHill : 307 - Francesco Totti 138 - Roberto Pruzzo 111 - Amedo Amadei 106 - Rodolfo Volk 104 - Pedro Manfredini 102 - Vince… -