Domenica In: ospiti Vanessa Incontrada, Arisa e Andrea Vianello, oggi su Rai1 (Di domenica 2 febbraio 2020) Domenica In e Mara Venier tornano oggi, Domenica 2 febbraio 2020, su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti, tra cui Vanessa Incontrada, Arisa e Andrea Vianello. Domenica In torna oggi su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti e con Mara Venier al timone, per una puntata in cui si parlerà naturalmente di Sanremo 2020, al via martedì 4 febbraio, ma anche della nuova fiction RAI. La 21a puntata di Domenica In, in onda oggi 2 febbraio, si aprirà con un'ampia intervista a Iva Zanicchi, cantante e vincitrice di ben 3 Festival di Sanremo, in studio anche nelle vesti di scrittrice per presentare il suo ultimo romanzo dal titolo "Nata di luna buona". L'attrice Vanessa Incontrada interverrà per presentare la nuova fiction Come una madre, in onda ... movieplayer

OfficialASRoma : Oggi Papa Francesco, in occasione della prima Domenica della Parola di Dio, ha regalato una copia della Bibbia in e… - masseriamorella : Buona Domenica! Alla Masseria La Morella l'aperitivo è davvero speciale, oggi vi proponiamo l'angolo del panettiere… - SMSNEWSOFFICIAL : A #domenicain ospiti @ivazanicchi @ARISA_OFFICIAL #PeppinoDiCapri @VaneIncontrada @grignanipage @andreavianel… -