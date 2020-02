Domenica In, imprevisto in diretta per Mara Venier. Lieve malore per la conduttrice (Di domenica 2 febbraio 2020) Mara Venier anche questa volta ha coinvolto il pubblico italiano regalando emozioni con i grandi ospiti che ha accolto nel salotto di Domenica In nonostante il filo di voce, che ha perso quasi del tutto nel corso della diretta. A raccontarsi oggi in una lunga intervista Iva Zanicchi, cantante e vincitrice di tre Festival di Sanremo, in studio anche nelle vesti di scrittrice per presentare il suo ultimo romanzo Nata di luna buona. Vanessa Incontrada ha parlato della sua carriera, che la vede protagonista della nuova fiction Come una madre, e della sua famiglia, alla quale è legatissima. Durante la puntata spazio anche a Peppino di Capri che si è esibito cantando il suo ultimo singolo Vorrei rivivere, mentre Arisa, in compagnia del duo La scapigliatura ha proposto il brano Incontrarsi un giorno a Milano. In studio anche Gianluca Grignani che si è presentato alla padrona di casa con un ... dilei

anna_tavano : RT @SocialmenteDiv1: @anna_tavano Un imprevisto.. non era in programma che dovevo essere in ufficio di domenica mattina alle 8.00 ????????? - SocialmenteDiv1 : @anna_tavano Un imprevisto.. non era in programma che dovevo essere in ufficio di domenica mattina alle 8.00 ????????? -