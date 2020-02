Biathlon, Danilo Riethmueller chiude i Mondiali giovanili 2020 di Lenzerheide trionfando nell’inseguimento. Anastasia Shevchenko bissa l’oro tra le ragazze (Di domenica 2 febbraio 2020) I Mondiali giovanili 2020 di Biathlon si sono conclusi oggi a Lenzerheide (Svizzera) con i due inseguimenti della categoria Junior e gli ultimi due titoli iridati di questa manifestazione sono andati al tedesco Danilo Riethmüller e alla russa Anastasia Shevchenko. L’Italia chiude la giornata con il bronzo ottenuto questa mattina da Linda Zingerle nella categoria youth femminile, dove per altro sono arrivate tutte e quattro le medaglie raccolte in questa edizione, una per ogni competizione. Agli argenti ottenuti nella staffetta femminile e nell’individuale da Rebecca Passler si sono infatti aggiunti questo weekend i due podi della diciassettenne figlia d’arte altoatesina, rialzando i riflettori su un settore che continua a promettere grandi cose per il futuro anche in ottica delle Olimpiadi casalinghe del 2026. L’inseguimento maschile è stato letteralmente ... oasport

