Virtus Bologna-Pesaro oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020 (Di sabato 1 febbraio 2020) Uno dei due anticipi che apre la ventunesima giornata della Serie A 2019-2020 si gioca quest’oggi al PalaDozza di Bologna, con la Segafredo Virtus impegnata contro la Carpegna Prosciutto basket Pesaro tra un impegno di EuroCup e l’altro. Il match odierno rappresenta la perfetta definizione di testacoda: la Virtus è prima con 34 punti (17 vittorie e 2 sconfitte), la Victoria Libertas ultima con appena 2 (1 vittoria, al PalaDozza, ma contro la Fortitudo, e 16 sconfitte). Le V nere presentano anche in campionato la novità Devyn Marble. Sono ben 65 su 73 le vittorie in casa dei bianconeri in questo confronto: l’ultima volta che la VL riuscì a vincere in trasferta si ebbe nella stagione 2007-2008, quando la squadra dell’allora presidente Claudio Sabatini dovette cedere per 72-81. Molto lontani i ricordi della finale scudetto 1993-1994, l’ultima giocata dai ... oasport

valeanfo : Il Paladozza cambia colore e tributo durante la partita della Virtus: Bologna onora Kobe Bryant - AllAroundnet : @LegaBasketA 4^ritorno 2019-20 grande attenzione della @Virtusbo che riceve la @VLPesaro - IAmoMatteiplas : Dal cuore del Capitano della Virtus Femminile Bologna, Elisabetta Tassinari. Non si può aggiungere altro -