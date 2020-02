Udinese-Inter, ci sono Brozovic e Asamoah. Out Sensi e Gagliardini (Di sabato 1 febbraio 2020) L’Inter è partita alla volta di Udine per il match di domani sera contro l’Udinese: sono rimasti a casa Sensi e Gagliardini L’Inter è partita alla volta di Udine dove domani sera alla Dacia Arena affronterà l’Udinese di Luca Gotti. Sull’aereo che porterà i nerazzurri in Friuli sono saliti regolarmente Eriksen e Brozovic (come ha anticipato Conte in conferenza). Torna disponibile anche Traorè. Non sono stati convocati non per infortunio Sensi, Borja Valero e Gagliardini. Scelte quindi limitate per Conte a centrocampo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

