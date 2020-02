Traffico Roma del 01-02-2020 ore 16:30 (Di sabato 1 febbraio 2020) .SULLA CIRCONVALLAZIONE SALARIA A CAUSA DI UN INCIDENTE SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E VIA DELLE VALLI DIREZIONE SAN GIOVANNI. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO, UN TERZO INCIDENTE NELLA ZONA DI CENTOCELLE IN VIA DEI LAURI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI FAGGI. OGGI E DOMANI.NELLA FASCIA ORARIA DALLE 9.30 ALLE 19.00 ALLA FIERA DI Roma È DI SCENA “Roma INTERNATIONAL ESTETICA”, LA FIERA PROFESSIONALE DELL’ESTETICA E DEL BENESSERE. PREVISTO UN NOTEVOLE AFFLUSSO DI PARTECIPANTI, POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA Roma FIUMICINO E SULLA PORTUENSE. ———————– AUTORE: SILVIA SCIUBBA In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico Roma del 01-02-2020 ore 16:30 proviene da RomaDailyNews. romadailynews

