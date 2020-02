Sanremo 2020: Gianna Nannini ritorna sul palco dell’Ariston con una novità (Di sabato 1 febbraio 2020) L’attesa per il Festival di Sanremo 2020 sta per terminare, ma le sorprese dei super ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston non finiscono. Difatti è di poche ore fa la notizia di un altro grande super ospite, amato dal pubblico italiano di tutte le età. Dopo 2 anni dalla sua ultima esibizione sul palco dell’Ariston, la rocker Gianna Nannini ritorna a Sanremo come super ospite. E, per questo suo grande ritorno, presenterà una grande novità: il suo ultimo album La differenza. Gianna Nannini di nuovo sul palco dell’Ariston Dopo la conferma data da Biagio Antonacci riguardo la sua ospitata per la serata di chiusura, arriva la conferma di un altro super ospite dal successo internazionale, Gianna Nannini, e la sua esibizione è prevista per la serata di venerdì 7 febbraio. A diffondere la notizia è stata la stessa cantante, attraverso un breve video pubblicato sul suo profilo ... thesocialpost

