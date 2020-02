Pavia, bimbi picchiati e lasciati a digiuno e coi pannolini sporchi all’asilo: indagate 4 maestre (Di sabato 1 febbraio 2020) Quattro educatrici di un asilo nido di San Martino Siccomario, in provincia di Pavia, sono indagate per maltrattamenti. L'inchiesta della procura ha documentato una lunga serie di soprusi nei confronti di bimbi tra i 3 mesi e i 3 anni d'età: venivano picchiati e schiaffeggiati, in alcuni casi restavano a digiuno e in altri il cibo veniva loro schiacciato sulla bocca con violenza. I piccoli venivano anche cambiati il meno possibile dalle maestre, rimanendo per ore con i pannolini sporchi. fanpage

Pavia bimbi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pavia bimbi