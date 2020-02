Napoli, la linea dura auspicata da Adl: emessi 18 Daspo (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Le promesse sono promesse: la linea dura imposta dal patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, trova conferme nei Daspo e nelle sanzioni amministrative imposti dal Questore della città. Di seguito il resoconto completo. “Nel mese di gennaio, il Questore di Napoli ha emesso provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di due anni nei confronti di 4 persone perché denunciate o condannate per reati in materia di armi o stupefacenti o per rapina. Altri 18 Daspo, per periodi da uno a cinque anni, sono stati emessi in relazione a condotte violente, pericolose o comunque illegali tenute in occasione degli incontri di calcio: Napoli-Genk del 10 dicembre (1); Napoli-Perugia del 14 gennaio (6); Juve Stabia–Pordenone del 19 ottobre (1); Ischia–Lacco Ameno 2013 del 24 novembre (6); Campania Fuorigrotta 2016–Aragonese ... anteprima24

BiagioRachele : RT @ValeriaParrell2: I miei compagni di viaggio sono diversi. (#Napoli, lettori sulla linea Bagnoli- Montesanto) - fimcislindesit : RT @FlaviaYouth: #Whirlpool ???? Le false promesse fatte da Luigi #DiMaio ai lavoratori esplodono al #Mise in rabbia e violenza ai danni di c… -