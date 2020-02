Meteo ROMA: weekend con molte nubi, ma temperature ben oltre la norma (Di sabato 1 febbraio 2020) Il Meteo su ROMA vedrà tanta nuvolosità, per via d'aria umida dal mare in un contesto di temperature molto superiori alla norma. Un cambiamento si avrà martedì, con una perturbazione che sarà seguita da aria più fredda che porterà un pizzico d'inverno. Sabato 1 febbraio: molto nuvoloso. Temperatura da 9°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 5 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Domenica 2: molto nuvoloso. Temperatura da 11°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 6 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri. Lunedì 3: foschia leggera. Temperatura da 10°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h. Zero Termico: circa 3400 metri. Martedì 4: nuvoloso con piovaschi, molto ventoso a tratti. Temperatura da 7°C a ... meteogiornale

Previsioni Meteo ROMA 1 febbraio : cielo coperto e pioggia ma temperature primaverili : cielo coperto , possibili piogge ma temperature primaverili sono le Previsioni del meteo a Roma per sabato 1 febbraio . Un inverno che sembra non voler arrivare, almeno per ora, con valori al di sopra della media stagionale. A partire da mercoledì 5 febbraio è in arrivo anche sul Lazio una corrente polare.Continua a leggere

Meteo ROMA : previsioni per il weekend : Meteo Roma : previsioni per il weekend Possibili precipitazioni nella mattinata di sabato in generale esaurimento nelle ore pomeridiane; il tempo si manterrà stabile in serata con molte nubi sparse. Domenica sarà caratterizzata da nuvolosità diffusa e compatta sia nelle ore diurne sia in serata sempre senza fenomeni da segnalare. Temperature comprese tra +9°C e +14°C. Meteo Lazio: previsioni per il weekend Deboli piogge nella mattinata di ...

Meteo ROMA oggi venerdì 31 gennaio : cieli coperti : Previsioni Meteo Roma di oggi venerdì 31 gennaio : nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento del Meteo Napoli e provincia venerdì 31 gennaio . Rimani connesso con Meteo Week. Clicca QUI Meteo Roma 1 febbraio Il Meteo a Roma e le temperature A Roma oggi venerdì 31 gennaio oggi nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a […] L'articolo Meteo Roma oggi venerdì 31 gennaio : cieli coperti proviene da www. Meteo week.com.

Meteo ROMA : nuvolosità anche intensa fino al weekend - con qualche goccia di pioggia : Il Meteo su ROMA vedrà il transito di una copertura nuvolosa a tratti organizzata, in ulteriore accentuazione sabato quando sarà più probabile qualche locale isolata pioggia . Venerdì 31: molto nuvoloso. Temperatura da 9°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud 8 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Sabato 1 febbraio: molto nuvoloso. Temperatura da 10°C a 13°C. Pressione atmosferica ...

Meteo ROMA : previsioni per venerdì 31 gennaio : Meteo Roma : previsioni per venerdì 31 gennaio Condizioni di tempo generalmente stabile ma con nuvolosità diffusa e compatta al mattino e al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con molte nubi. Temperature comprese tra +9°C e +15°C. Meteo Lazio: previsioni per venerdì 31 gennaio Deboli piogge nella mattinata su gran parte della regione, generalmente più asciutto nelle zone interne; residui fenomeni nel pomeriggio sul ...

Meteo ROMA oggi giovedì 30 gennaio : cieli sereni : Previsioni Meteo Roma di oggi giovedì 30 gennaio : nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento del Meteo Napoli e provincia giovedì 30 gennaio . Rimani connesso con Meteo Week. Clicca QUI Meteo Roma 31 gennaio Il Meteo a Roma e le temperature A Roma oggi giovedì 30 gennaio cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera […] L'articolo Meteo Roma oggi giovedì 30 gennaio : cieli sereni proviene da ...

Meteo ROMA : venerdì e sabato molte nubi e possibili piovaschi : Il Meteo su ROMA sarà stabile e soleggiato giovedì, mentre venerdì torneranno alla ribalta infiltrazioni umide atlantiche che porteranno molte nubi . Il cielo sarà coperto anche sabato con qualche debole precipitazione. Giovedì 30: poco nuvoloso. Temperatura da 5°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 6 Km/h. Zero Termico: circa 2300 metri. venerdì 31: molto nuvoloso. ...

Meteo ROMA domani venerdì 31 gennaio : cieli coperti : Previsioni Meteo Roma di domani venerdì 31 gennaio : nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento del Meteo Napoli e provincia venerdì 31 gennaio . Rimani connesso con Meteo Week. Clicca QUI Meteo Roma giovedì 30 gennaio Il Meteo a Roma e le temperature A Roma domani venerdì 31 gennaio domani nubi sparse alternate a schiarite con tendenza […] L'articolo Meteo Roma domani venerdì 31 gennaio : cieli coperti proviene da ...

Meteo - i Giorni della Merla “alternativi” del 2020 : oggi +21°C a Catania e Siracusa - +17°C a Roma e Torino - +16°C a Bologna e +15°C a Milano [DATI] : I “ Giorni della Merla ” di questo 2020 sono iniziati oggi in Italia con una giornata dal clima eccezionalmente primaverile in tutto il Paese. Le temperature più elevate sono state misurate in Sicilia, ma rispetto alla norma gli scarti più significativi sono stati al Nord/Ovest dove in alcuni casi, in modo particolare in Piemonte, abbiamo avuto massime di dieci gradi più alte rispetto alla norma. Ecco le temperature massime più ...

Meteo ROMA 30 gennaio : sole per tutta la giornata - ma il weekend tornano le piogge : Per domani 30 gennaio è prevista una giornata di sole per Roma, Latina, Rieti, Viterbo e Frosinone. Solo la sera il cielo inizierà ad annuvolarsi, inoltre non sono previste precipitazioni per tutto il giorno. Nel weekend però, il Meteo subirà variazioni, con piogge e cielo nuvoloso per tutto il giorno.Continua a leggere

