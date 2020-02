Lady de Ligt spopola su Instagram: follower in delirio - (Di sabato 1 febbraio 2020) Marco Gentile AnneKee Molenaar continua ad incantare i suoi fan. La fidanzata di Matthijs de Ligt ha visto crescere in maniera esponenziale la sua popolarità social Matthijs de Ligt è un difensore olandese in forza alla Juventus che in estate è passato dall'Ajax ai bianconeri per una cifra vicina agli 80 milioni di euro. Il 20enne di Leiderdorp è stato l'acquisto più costoso della campagna acquisti della Vecchia Signora e su di lui ci sono state fin da subito grandi aspettative. Matthijs ha un po' steccato all'inizio con qualche errore di posizione di troppo, con qualche fallo di mano, involontario, di troppo e con una timidezza insolita per un difensore dalla sue qualità. Pian piano, però, de Ligt sta facendo vedere le sue grandi qualità da difensore che hanno convinto la Juventus a investire una cifra importante per strapparlo alla concorrenza dei più grandi club europei. ... ilgiornale

