La nave, il porto, le procedure: le carte dell'accusa a Salvini (Di sabato 1 febbraio 2020) Mauro Indelicato Il tribunale dei ministri di Palermo ha voluto mandare a processo Matteo Salvini: ecco le ipotesi di reato e la linea dei giudici La richiesta al Senato è giunta dal tribunale dei ministri di Palermo: dal capoluogo siciliano, così come sottolineato dall’AdnKronos, è stata avanzata a Palazzo Madama la possibilità di mandare a processo Matteo Salvini. Ad anticiparlo è stato lo stesso segretario della Lega, il quale ha reso nota questa richiesta in una nota nel primo pomeriggio di oggi: “Vogliono indagarmi – ha dichiarato l’ex ministro – Ma io non mollo”. Il caso questa volta riguarda l’Ong spagnola Open Arms. Si tratta della stessa organizzazione la cui nave in questo momento è nei pressi di Pozzallo in attesa di entrare con 363 migranti a bordo, ma che ad agosto è stata protagonista dell’ultimo braccio di ferro tra un’organizzazione non governativa ed il ... ilgiornale

