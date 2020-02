La cocaina? Nel cuscino. Ecco come dorme il 64enne (Di sabato 1 febbraio 2020) Fabrizio Tenerelli La polizia ha arrestato un uomo di 64 anni, pugliese di origine, ma abitante a Sanremo, trovato in possesso di 5 grammi di cocaina che aveva nascosto nella federa di un cuscino, in camera da letto Nascondeva la cocaina nella federa di un cuscino della camera da letto, convinto, in cuor suo, che nessuno avrebbe mai scoperto quel nascondiglio così tanto ricercato, ma alla fine dovuto fare i conti con la polizia di Sanremo, che al termine di una perquisizione domiciliare lo ha trovato con cinque grammi di polvere bianca, già pronta per essere immessa sul mercato e 805 euro di denaro in contante, la cui provenienza non è stata giustificata, ma si presume possa essere riconducibile all'attività di spaccio. In manette è finito un uomo di 64 anni, L.V., pugliese di origine, ma abitante da anni nella città dei Fiori. Gli agenti hanno fatto irruzione in casa, nel ... ilgiornale

RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Indusse minorenne a uso cocaina e abusò di lei, arrestato Nel veronese. Indagine de… - serenel14278447 : @giuseppenotarn1 @amatorosalia1 @Mayflower014 @avadesordre @RIndrio @cinziasecchi @lorie_ra @giusyoni 13/nel suo ap… - Massimo66921970 : Nel corso del blitz sono stati sequestrati cinque chili di droga tra eroina e cocaina, una pistola semiautomatica e… -