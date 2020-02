Judo: Carmine Di Loreto si impone nei -66 kg dell’European Open di Sofia, quinto Andrea Carlino nei -60 kg (Di sabato 1 febbraio 2020) Giornata trionfale in Bulgaria per il Judoka azzurro Carmine Di Loreto, trionfatore per la prima volta in carriera di un torneo European Open in quel di Sofia nella categoria -66 kg. Il 26enne di Nocera Superiore si è reso protagonista di un percorso esaltante in cui ha ottenuto ben cinque vittorie consecutive per ippon nell’ordine contro l’ucraino Htyhorii Vshetsenko, lo spagnolo Adrian Nieto Chinarro, l’azero Vagif Tarverdiyev, il russo Anzaur Ardanov ed infine il successo senza combattere in finale per il forfait di Islam Khametov, reduce da un intervento alla spalla. “Oggi ho avuto ottime sensazioni – ha dichiarato Carmine Di Loreto al sito federale – mi sono sentito in forma. Era un bel po’ che non combattevo, perché l’ultima gara l’ho fatta a settembre poi mi sono dovuto fermare per un infortunio al gluteo. Finalmente sono rientrato e ho fatto bene, ci sono ... oasport

OA_Sport : Judo: Carmine Di Loreto si impone nei -66 kg dell’European Open di Sofia, quinto Andrea Carlino nei -60 kg -