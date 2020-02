Il portone della chiesa preso a colpi d'ascia ​durante la veglia funebre (Di sabato 1 febbraio 2020) Federico Garau Nell'edificio religioso era stata allestita una camera ardente: tanta paura tra parenti ed amici del defunto, che hanno consentito con le loro indicazioni di individuare i due responsabili colpi di ascia al portone della chiesa mentre era in corso di svolgimento una veglia funebre, per questo motivo due adolescenti di Cetica, località del comune di Castel San Niccolò (in provincia di Arezzo) sono risultati destinatari di una denuncia a piede libero da parte del tribunale per i minorenni di Firenze. Stando a quanto riferiscono i quotidiani locali, l'episodio a cui si fa riferimento si è verificato durante la tarda serata dello scorso venerdì 31 gennaio. I ragazzini, giunti in sella ad uno scooter, sono entrati subito in azione, iniziando con l'impossessarsi di un'ascia, rubata in un ripostiglio nelle vicinanze della chiesa parrocchiale di Cetica. Impugnata la ... ilgiornale

