Il calcio saluta Gaucci | da Tony Bin a Gheddafi | tra alti e bassi col suo Perugia

calciomercato - Emre Can saluta la Juventus : va al Borussia Dortmund : Chiusa l'operazione fra i bianconeri e la squadra tedesca: il centrocampista vola in Bundesliga in prestito con obbligo di riscatto.

Dal calcioscommesse alla Champions - Masiello saluta l’Atalanta : “Mi avete riabilitato” : Andrea Masiello lascia l'Atalanta. Il difensore nella giornata di ieri ha sostenuto le visite mediche con il Genoa, ed è pronto ad iniziare una nuova avventura alla corte di Davide Nicola. Il classe 1986 in una lunga lettera ha salutato tutto l'ambiente nerazzurro. Masiello sarà sempre riconoscente nei confronti della Dea che ha creduto in lui, nonostante la "macchia" della squalifica per il caso del Calcioscommesse.Continua a leggere

Inter - Eriksen saluta i tifosi : «Spero di portarvi felicità e bel calcio» – VIDEO : Inter, Christian Eriksen si presenta ai suoi tifosi: ecco lo speciale messaggio del nuovo acquisto dei nerazzurri – VIDEO Christian Eriksen è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista danese ha parlaro subito ai tifosi dagli account social della società nerazzurra, promettendo un periodo ricco di soddisfazioni. Ecco le sue parole ai sostenitori nerazzurri da Twitter. «Ciao a tutti i tifosi nerazzurri, sono ...

calciomercato Inter - Lazaro saluta : fissate visite mediche col Newcastle : Valentino Lazaro è vicinissimo ad approdare al Newcastle: battuta la concorrenza del Lipsia per l’esterno austriaco Valentino Lazaro è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore del Newcastle. Come riporta Gianluca Di Marzio il club inglese ha battuto la concorrenza del Lipsia e ha effettuato oggi il sorpasso decisivo. L’austriaco si trasferirà in Inghilterra in prestito con diritto di riscatto. L’accordo tra i due club è ...

Calciomercato Napoli: è fatta per l'approdo all'ombra del Vesuvio dell'esterno dell'Inter per un affare da 25 milioni di euro, mentre il difensore oggi fa le visite mediche con la Sampdoria. Calciomercato Napoli | Matteo Politano sembra destinato a trasferirsi non più a Roma ma al Napoli. L'offerta del club azzurro sembra soddisfare maggiormente le richieste dei nerazzurri. Si parla di una operazione da 22/25

calciomercato Napoli - Lorenzo Tonelli saluta tifosi e compagni : destinazione Sampdoria : Lorenzo Tonelli ha anticipato di fatto la notizia del suo addio al Napoli. Il difensore ha scritto sui propri account social un messaggio per salutare gli azzurri, prima di traferirsi nella Sampdoria. “Vi saluto uno ad uno tutti quanti come foste in fila indiana davanti a me. Vi lascio un’altra volta col rimpianto di non avervi reso sul campo l’affetto che mi avete sempre dimostrato. Un grazie speciale va ai miei compagni che in questi ...

Il calcio saluta “Pietruzzu” Anastasi - il parroco : “Con l’ultimo rigore hai spiazzato l’avversario” : Chiesa gremita, applausi e tanta commozione a Varese per omaggiare l’attaccante di Juve e Inter che si è spento venerdì a 71 anni dopo una lunga malattia

Calciomercato Napoli, Gaetano saluta: la Cremonese lo aspetta Naturalmente il Napoli non pensa solo alle...

Coppa Italia – Impresa della Fiorentina - boom Cutrone : l’Atalanta saluta la competizione - le pagelle di calcioWeb : Impresa della Fiorentina che ha eliminato l’Atalanta e si è qualificata ai quarti di finale della Coppa Italia, la squadra di Gasperini adesso potrà concentrarsi su campionato e Champions League, adesso il club viola affronterà l’Inter a San Siro il prossimo 29 gennaio. La squadra di Iachini supera 2-1 al ‘Franchi’ l’Atalanta grazie ai gol di Cutrone all’11’ e Lirola all’84’; momentaneo ...

calciomercato Inter - Lampard saluta Giroud : “È stato un grande professionista qui” : È stata una giornata fitta di incontri nella sede dell'Inter: il club nerazzurro ha incontrato l'agente di Tahith Chong, classe 2000 del Manchester United, e sta provando a superare la concorrenze del Napoli per Amrabat. Positivo anche il summit con gli agenti di Kumbulla e notizie confortanti dall'Inghilterra: Lampard in conferenza stampa ha, di fatto, salutato Olivier Giroud, che ormai sembra sempre più vicino alla società meneghina.Continua a ...

calciomercato Lazio - Jony potrebbe già salutare : i dettagli : Calciomercato Lazio: l’avventura in biancoceleste di Jony potrebbe essere già finita. L’esterno potrebbe far ritorno in Spagna Nella Lazio che sta facendo brillare gli occhi a tutti, manca l’apporto di Jony. Lo spagnolo, arrivato in estate dopo una lunga trattativa, non ha lasciato traccia in questa prima parte di stagione. Come riporta il quotidiano spagnolo Malaga Hoy, Jony potrebbe fare ritorno ne La Liga: l’ex ...

