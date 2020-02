Ida Platano esagerata: in intimo nero, con seno in primo piano [FOTO] (Di sabato 1 febbraio 2020) Ida e Riccardo si sarebbero lasciati stando alle ultime indiscrezioni: sembra che la dama sia andata in puntata e abbia pianto molto. Lo ha confermato anche su Instagram dove ha ammesso di essere di un umore pessimo. Sexy per i followers Da un po’ di tempo Ida coinvolge i suoi fan nel suo quotidiano, nella sua vita e nei suoi momenti importanti. Le storie sono il modo per comunicare preferito, infatti sono davvero molti i video che la dama posta sul social. In questo frame la vediamo molto sexy, In intimo mero e con un fisico pazzesco. L'articolo Ida Platano esagerata: in intimo nero, con seno in primo piano FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

infoitcultura : Ida Platano rompe il silenzio: le prime parole dopo le lacrime a Uomini e Donne - fainformazione : Anticipazioni Uomini e donne trono Over. Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati La notizia delle notizi… - infoitcultura : Ida Platano su Instagram: 'Morale a terra'. Il dubbio sulla crisi con Riccardo Guarnieri -