Entra Icardi, Mbappé esce e la prende male. Tuchel fa fatica a calmarlo (Di domenica 2 febbraio 2020) L'allenatore del Psg decide di cambiare Mbappé con Icardi e l'attaccante francese la prende malissimo. Al momento della sostituzione mostra tutto il proprio malcontento e lascia il campo in polemica con il tecnico tedesco, Tuchel. Impossibile calmare il giocatore che dal terreno di gioco è uscito protestando e mascherando la bocca con la mano così che la tv non potesse riprendere la sua espressione. fanpage

