Concorso Infermieri Salerno 2020, 160 posti per Infermieri al Ruggi, ecco tutte le info (Di sabato 1 febbraio 2020) Pubblicato ieri in gazzetta ufficiale il bando di Concorso per 160 Infermieri 2020 a Salerno presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona, l’azienda ospedaliera nel mese di novembre 2019 aveva pubblicato con una delibera (n. 195 del 19/11/2019) la pubblicazione di questo bando nel corso del mese di gennaio 2020, e ieri 31 Gennaio il bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il bando pubblicato mette a disposizione l’assunzione di 160 unità con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona con riserva del 40% dei posti riservato al personale precario, il bando si svolgerà per titoli posseduti e per prove d’esame a cui saranno sottoposti gli aspiranti Infermieri. I candidati potranno presentare domanda entro e non oltre il 02-03-2020, vediamo di ... circuitoscuola

