Ciclocross, Mondiali under 23 2020: trionfa Ryan Kamp, indietro gli italiani (Di sabato 1 febbraio 2020) Era una sfida a due, annunciata sin dalla vigilia, e così è andata: l’olandese Ryan Kamp è riuscito ad aggiudicarsi il titolo nei Mondiali di Ciclocross per quanto riguarda gli uomini under 23. Gara perfetta per l’atleta orange a Dubendorf, in Svizzera: sconfitto il rivale, padrone di casa, Kevin Kuhn. Kamp, imbattuto dal 5 gennaio ad oggi, ha preso la testa della corsa sin dall’inizio: Kuhn non si è arreso ed ha raggiunto l’avversario dopo il primo giro. La battaglia a due si è risolta però in favore dell’olandese che chilometro dopo chilometro è andato ad aumentare il proprio margine, vincendo per 36”. A completare il podio troviamo un altro olandese, Mees Hendrikx, terzo e di bronzo a 52”. Gran gara per il transalpino Antoine Benoist, solo quarto, mentre quinto è, ancora per l’Olanda, vera e propria dominatrice della disciplina, Pim ... oasport

