Bologna, stella di David sulla porta di un parente di deportati: “Nella Shoah ho perso tutta la famiglia di mio padre” (Di sabato 1 febbraio 2020) Una stella di David, con una freccia che indica il suo cognome sul campanello. È quello che ha trovato a Bologna vicino alla porta della sua casa un uomo, discendente di una famiglia ebrea sterminata nell’Olocausto, che ha denunciato il fatto alle forze dell’ordine. Venerdì l’uomo, un ex insegnante di origine ebreo-polacca, era uscito di casa per andare a prendere il caffè al bar come ogni mattina e ha fatto una scoperta che lo ha sconvolto. “Ho sentito il cuore battere forte – ha raccontato al Tgr dell’Emilia Romagna – mi si è stretta la gola e mi sono chiesto ‘cosa devo fare?’. Io sono agnostico, quindi mi sembrava anche strano subire una discriminazione sulla base di una militanza religiosa“. Settant’anni fa la famiglia di suo padre fu sterminata nei campi di concentramento nazisti. L’ex insegnante ha detto che farà ... ilfattoquotidiano

