Australian Open, la prima volta di Sofia Kenin: Muguruza battuta in tre set (Di sabato 1 febbraio 2020) La vincitrice degli Australian Open 2020 è Sofia Kenin. In una finale inedita l’americana ha superato in tre set la spagnola Muguruza. MELBOURNE (AUSTRALIA) – La vincitrice degli Australian Open 2020 è Sofia Kenin. Al termine di un match combattuto e caratterizzato dalla stanchezza, l’americana è riuscita ad avere la meglio in tre set (4-6 6-2 6-2) sulla spagnola Garbine Muguruza andando a conquistando per la prima volta un Grande Slam. Il primo trionfo di Sofia Kenin Sofia Kenin per la prima volta conquista gli Australian Open in una finale inedita contro Garbine Muguruza. Vittoria in tre set (4-6 6-2 6-2) per l’americana. (IL TABELLONE) fonte foto https://twitter.com/AustralianOpen Buona partenza della Muguruza E’ stato un match molto combattuto sin dall’inizio. Nel primo set la Muguruza è sembrata più ‘in palla’ ... newsmondo

WeAreTennisITA : Così finisce l'Australian Open di Roger Federer, TUTTI ci auguriamo di rivederlo in campo nella Rod Laver Arena nel… - SkySport : ? #UltimOra #Tennis ? #AusOpen, Novak #Djokovic è il primo finalista ?? Battuto Roger #Federer 7-6, 6-4, 6-3 ?… - Eurosport_IT : A 38 anni e 178 giorni Roger Federer è in semifinale agli Australian Open! Campione infinito...???? #AusOpen… -