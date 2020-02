Air, trasferimento del deposito ad Airola: rimodulati i servizi (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – A seguito del trasferimento del deposito aziendale dell’AIR ad Airola, con conseguente ristrutturazione dei servizi, l’azienda di trasporti ha operato una rimodulazione delle corse, grazie alla fattiva collaborazione del Comune di Sant’Agata de’ Goti, che ha reso disponibile l’area di sosta temporanea ubicata in Piazza Giovanni Paolo II, e che potrà essere ulteriormente efficientata in ragione di rilevate esigenze logistiche degli utenti e per assicurare il regolare funzionamento dell’esercizio. Ecco la rimodulazione: Otto le corse totali da e per Sant’Agata de’ Goti, di cui tre in partenza e cinque in arrivo. Assicurato il collegamento da Sant’Agata de’ Goti delle ore 08:10 per Bv. di Maddaloni, in coincidenza con la corsa diretta a Napoli, dalla corsa in partenza da Sant’Agata de’ Goti per Caserta delle 08:10; così come è confermato il ... anteprima24

