VERONICA URSIDA VS ARMANDO INCARNATO/ E Gianni Sperti "Sei stupido!", Uomini e Donne, (Di venerdì 31 gennaio 2020) VERONICA URSIDA, scontro con ARMANDO INCARNATO a Uomini e Donne per il 4 dopo sfilata. Anche Tina Cipollari e Gianni Sperti lo attaccano: 'Sei stupido!' ilsussidiario

zazoomnews : Veronica Ursida Vs Armando Incarnato- 4 per Batwoman? Pessimo! Uomini e donne - #Veronica #Ursida #Armando… - zazoomblog : Veronica Ursida Vs Armando Incarnato- 4 per Batwoman? Pessimo! Uomini e donne - #Veronica #Ursida #Armando… -