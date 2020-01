Vanessa Incontrada “Come una madre”: «Sul set ho dovuto fare una cosa bruttissima. In colpa da morire» (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tra le donne dello spettacolo più poliedriche c’è senza dubbio Vanessa Incontrada, capace di passare con disinvoltura dalla commedia al dramma, dalla conduzione alla recitazione. Al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni l’attrice ha parlato della serie in tre puntate Come una madre, al via domenica 2 febbraio su Raiuno, che la vede protagonista. «Un artista è completo quando riesce a fare un po’ di tutto e a cambiare personaggi», ha spiegato la 41enne, che non ha nascosto l’impatto emotivo che ha avuto la fiction su di lei. Vanessa Incontrada nei panni di Angela in “Come una madre” Un personaggio difficile quello che Vanessa Incontrada è stata chiamata ad interpretare, un ruolo che lei ha descritto così: «Forse mi ha attirato proprio questo. Io sono una persona allegra, ma ho anche un lato malinconico che volevo mostrare. Angela è una donna con una vita ... urbanpost

zazoomblog : Vanessa Incontrada “Come una madre”: «Sul set ho dovuto fare una cosa bruttissima. In colpa da morire» - #Vanessa… - IoCercoDiMe : RT @ValeSantaSubito: Quanto è bella Vanessa Incontrada. - DonaldDucks13 : @mgmaglie @JoleSantelli La signora Vanessa Incontrada ha dichiarato che ha la nonna calabrese, avrà niente da dire contro il suo leader? -