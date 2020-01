Repubblica: mercato Juve, un solo colpo. Paratici non è riuscito a concludere le trattative volute (Di venerdì 31 gennaio 2020) Su Repubblica, Emanuele Gamba analizza il mercato fatto dalla Juventus nella sessione invernale. Operazioni destinate più a smaltire che a rinnovare, scrive. Nove gli acquisti minori, per “aiutare la Under 23 di Pecchia a raggiungere i play off di Serie C e il bilancio a darsi una ritoccata”. E soprattutto cessioni. La Juve non aveva certo bisogno di rafforzarsi, continua. Non a caso il colpo più grosso, piazzato in prospettiva, riguarda Kulusevski (35 milioni più 9 di bonus). D’altra parte il club non ha mai considerato rilevante il mercato di gennaio, ma quest’anno c’erano tre circostante che inducevano forse a farlo. “in classifica in due alitano sul collo, gli inseguitori si sono rinforzati in maniera robusta (l’Inter con Eriksen, Young e Moses) o potrebbero farlo (la Lazio con Giroud) e la mancanza di acquisti di livello non dipende solo da una ... ilnapolista

