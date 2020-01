Nuovi modelli - Le auto in arrivo a febbraio - VIDEO (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ibrido è la parola chiave delle novità in arrivo a febbraio sul mercato italiano. Ibride si fanno le due piccole della Fiat, la Panda e la 500. Ibrida anche lei mild, come le due italiane diventa anche la Mazda2, arrivata allaggiornamento di metà carriera. Ibride, ma questa volta plug-in, sono ora anche alcune tra le proposte più interessanti del gruppo PSA: la Opel Grandland X e le Peugeot 508 e 3008. Anche gli appassionati di sportive, tuttavia, verranno soddisfatti. In procinto di fare il suo arrivo in concessionaria cè anche la Jaguar F-Type, profondamente rivista nello stile e con una gamma rimodulata: addio al V6 volumetrico (in Europa, ma in Usa e Cina rimane), benvenuto a un nuovo powerstep da 450 CV del V8, che va ad affiancare quello da 575 CV. Ibrido è la parola chiave delle novità in arrivo a febbraio sul mercato italiano. Ibride si fanno le due piccole della Fiat, la ... quattroruote

