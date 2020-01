Morte Kobe Bryant, l’elicottero non poteva volare in condizioni di visibilità ridotta (Di venerdì 31 gennaio 2020) Le indagini sulla Morte di Kobe Bryant. Secondo alcune fonti, l’aereo non poteva volare in condizioni di visibilità ridotte. LOS ANGELES (STATI UNITI) – Le indagini sulla Morte di Kobe Bryant continuano e presto ci potrebbero essere delle importanti novità. Alcune fonti vicino alla compagnia dell’elicottero precipitato a Los Angeles hanno confermato che il velivolo non poteva volare in condizioni di visibilità ridotte. La società, infatti, è certificata solo per operare secondo le regole del volo a vista, cioè il pilota deve vedere chiaramente all’esterno del mezzo. Da capire, in questo caso, se si è trattato (come sembra) di un eccesso di sicurezza da parte di Ara Zobayan oppure le condizioni meteo sono peggiorate in quei 40 minuti di volo. Lakers pronti a tornare in campo Dopo lo stop per la Morte di Kobe, i Lakers sono pronti a tornare in campo. ... newsmondo

