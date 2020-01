Luisa Conte nella storia della città con il largo a lei dedicato (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il largo dedicato a Luisa Conte servirà ai napoletani per ricordare colei che, una volta rimasta sola, tra sacrifici e indimenticabili commedie, riuscì a fare del suo teatro Sannazaro una leggenda. di Giuseppe Giorgio – A ventisei anni esatti dal quel fatidico 30 gennaio del 1994, giorno in cui Luisa Conte decise di raggiungere quell’angolo di paradiso dedicato ai grandi artisti e alla brava gente, il largo a lei dedicato posto tra le eleganti via Filangieri e via dei Mille, servirà ai napoletani per ricordare colei che, una volta rimasta sola, tra sacrifici e indimenticabili commedie, riuscì a fare del suo teatro Sannazaro una leggenda. Con il largo Luisa Conte, inaugurato alla presenza del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, dell’assessore con delega alla toponomastica Alessandra Clemente, delle nipoti d’arte Lara Sansone e Ingrid Sansone e dei tanti artisti ... 2anews

