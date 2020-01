L’Italia colpisce ancora: la mano a borsa diventa un Emoji (Di venerdì 31 gennaio 2020) Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre cantare chitarra e mandolino! Silenzio! Qui dormire! Teteschi noi! Se no farà espellere da camping! Teteschi noi, no italiani mandolino” Questa frase, detta in un famoso film italiano, rappresenta uno dei maggiori luoghi comuni sugli italiani, ma ne manca uno che , a quel tempo (anni 80) non era ancora così radicato all’interno del mondo dei media per quanto riguarda le tradizioni e le “azioni” del nostro popolo. Il cosiddetto “Gesto Italiano” chiamato da noi anche “mano a borsa” dal 2017 è divenuto una sorgente quasi illimitata di Meme e di parodie sulla nostra gestualità, ammirata e giocosamente presa in giro da tutte le altri nazioni del mondo. La celebrità di questo simpaticissimo gesto è divenuta così grande che Whatsapp ha deciso di mettere come Emoji proprio questo “orgoglio ... nonsolo.tv

