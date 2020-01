Il Coniglio: chi è il cantante mascherato? “Chiuso come in una gabbia” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il cantante mascherato: chi è il Coniglio? L’indizio: “Sono stato chiuso come in una gabbia” Stasera andrà in onda la finale de Il cantante mascherato di Milly Carlucci. E tra i concorrenti dello show a far molto discutere il pubblico a casa è stato senza ombra di dubbio Il Coniglio. Chi sarà il vip che si celerà dietro questa maschera? Ovviamente non è dato saperlo, ma sono già stati tanti i telespettatori a dichiarare sui social di credere che Il Coniglio del cantante mascherato potrebbe essere Teo Mammucari. Avranno avuto la giusta intuizione? Chissà, intanto quest’ultimo, nella terza puntata dello show, ha dato qualche altro importante indizio: “Ho vissuto una vita che non era la mia, sono stato chiuso come in una gabbia, oggi all’interno di questa maschera riesco a essere me stesso…” Chi è il Coniglio a Il cantante mascherato? Nuovi indizi: “Faccio ... lanostratv

